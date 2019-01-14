ترامب: على العاملين في وسائل الإعلام الكاذبة الاسترخاء بعيدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وسائل الإعلام الكاذبة، تصبح بعد يوم أكثر فظاعة، مبديا النصيحة للعاملين فيها بـ"أخذ إجازة واسترخاء".

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في موقع تويتر: "وسائل الإعلام الكاذبة تصبح كل يوم أكثر جنونا وأقل شرفا.. من المذهل مشاهدة أشخاص معينين يغطونني (إخباريا)، والنجاح الهائل الذي حققته هذه الإدارة، لقد طار صوابهم! تقاريرهم الكاذبة تخلق الغضب والشقاق".

The Fake News gets crazier and more dishonest every single day. Amazing to watch as certain people covering me, and the tremendous success of this administration, have truly gone MAD! Their Fake reporting creates anger and disunity. Take two weeks off and come back rested. Chill! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2019 г.

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وأضاف: "خذوا إجازة أسبوعين وعودوا (إلينا) مرتاحين.. ارتاحوا وريحونا!".

وكثيرا ما يهاجم ترامب وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى سواء قنوات تلفزيون أو صحف على غرار "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" منددا بما يسميه بـ"الأخبار الكاذبة" التي تقوم بنشرها.

المصدر: RT