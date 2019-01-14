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ترامب: على العاملين في وسائل الإعلام الكاذبة الاسترخاء بعيدا

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ترامب: على العاملين في وسائل الإعلام الكاذبة الاسترخاء بعيدا
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صورة أرشيفية)
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وسائل الإعلام الكاذبة، تصبح بعد يوم أكثر فظاعة، مبديا النصيحة للعاملين فيها بـ"أخذ إجازة واسترخاء".

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في موقع تويتر: "وسائل الإعلام الكاذبة تصبح كل يوم أكثر جنونا وأقل  شرفا.. من المذهل مشاهدة أشخاص معينين يغطونني (إخباريا)، والنجاح الهائل الذي حققته هذه الإدارة، لقد طار صوابهم! تقاريرهم الكاذبة تخلق الغضب والشقاق".

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب يدافع عن نفسه ويهاجم وسائل إعلام انتقدت عبارته "المهمة أنجزت"

وأضاف: "خذوا إجازة أسبوعين وعودوا (إلينا) مرتاحين.. ارتاحوا وريحونا!".

وكثيرا ما يهاجم ترامب وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى سواء قنوات تلفزيون أو صحف على غرار "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" منددا بما يسميه بـ"الأخبار الكاذبة" التي تقوم بنشرها.

المصدر: RT

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