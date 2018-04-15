ترامب يدافع عن نفسه ويهاجم وسائل إعلام انتقدت عبارته "المهمة أنجزت"

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قوله "المهمة أنجزت" عقب الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا بعد الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية.

وهاجم ترمب وسائل إعلام أمريكية قال إنها استغلت عبارته "المهمة أنجزت" لانتقاد وتشويه الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف عسكرية للقوات السورية يوم السبت الماضي.

وكتب ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "نفذت الضربة في سوريا على أكمل وجه وبدقة عالية، لدرجة أن الطريقة الوحيدة التي استطاعت وسائل الإعلام الكاذبة استخدامها للحط من قدر الغارة كانت استخدامي لتعبير "المهمة أُنجزت".

وأضاف في التغريدة: "كنت أعلم بأنهم سيستغلون هذه العبارة، ولكنني شعرت بأنها عبارة عسكرية رائعة ويجب إحياؤها".

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.

ولدى تعليقه على العدوان الثلاثي الذي قادته واشنطن في سوريا، كتب ترامب مغردا على تويتر "المهمة أنجزت بنجاح".

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 апреля 2018 г.

إلا أن وسائل إعلام محلية انتقدت تعبير ترامب، وقالت إن الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش سبق واستخدمه في عام 2003 لوصف الغزو الأمريكي للعراق، رغم استمرار العنف هناك لسنوات بعد ذلك.

وذكّرت تلك العبارة فورا بإعلان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في حرب العراق حين وقف على حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لينكولن" في 1 مايو 2003 وخلفه لافتة كتب عليها "المهمة أنجزت".

Reuters / Larry Downing

واستهدفت القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية عددا من المواقع في سوريا في عملية ادعى الغرب أنها جاءت لمعاقبة دمشق على شنها هجوما كيميائيا مزعوما في دوما بالغوطة الشرقية.

المصدر: وكالات