  تحطم طائرة شحن في منطقة سكنية غرب طهران ومقتل جميع ركابها

أفاد مراسلنا في إيران بأن طائرة شحن من نوع "بوينغ 707" تحطمت في منطقة سكنية بضواحي طهران، اليوم الاثنين، وبأن جميع ركابها العشرة قد لقوا مصرعهم.

وذكر مراسلنا أن الطائرة تتبع لشركة كازاخستانية وقد تحطمت في منطقة زيبا دشت السكنية قرب مطار فتح في مدينة كرج غرب طهران.

من جانبه قال الناطق باسم مؤسسة الطيران الإيرانية، عفر زادة، إن الطائرة تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في مطار فتح، موضحا أنها خرجت عن المدرج أثناء هبوطها ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

هذا وقال رئيس منظمة الطوارئ، إنه تم إرسال مروحية، و6 فرق إنقاذ إلى مكان تحطم الطائرة.

وبحسب المسؤولين في مؤسسة الطيران الإيرانية، فإن الطيار فشل في السيطرة على الطائرة وهبط في نهاية المدرج، واصطدم بجدار المطار، ثم دخل بلدة سكنية بالقرب من المطار.

وأقلعت الطائرة من مطار مهرأباد في طهران وكانت متجهة إلى مطار بيام جنوب غرب مدينة كرج، إلا أنها تعرضت لخلل فني أثناء الطيران ما اضطرها للهبوط في مطار فتح في المدينة ذاتها.

المصدر: RT