 
مباشر

خلال اجتماع مع مسؤولين في تكساس.. ترامب يرتكب خطأ فادحا

أخبار العالم

خلال اجتماع مع مسؤولين في تكساس.. ترامب يرتكب خطأ فادحا
Reuters Leah Millis
دونالد ترامب يلتقي مسؤولين في حرس الحدود الأمريكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lba9

ارتكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ واضحا إذ قال علنا إن باكستان، دولة نووية وحليفة للولايات المتحدة في بعض القضايا بجنوب آسيا، جزء من منطقة الشرق الأوسط.

وجاء هذا التصريح على لسان ترامب أثناء اجتماع عقده مع مسؤولين من حرس الحدود الخميس الماضي، حيث أبلغ مسؤول من جنوب تكساس الرئيس باحتجاز باكستانيين اثنين بين المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود الجنوبية.

وذكر ترامب، تعليقا على هذه المعلومات: "هكذا يحتجزون (حرس الحدود) أشخاصا من الشرق الأوسط، ويفعلون ذلك بشكل مستمر".

ولم يكن ذلك الخطأ الجغرافي الوحيد الذي اقترفه ترامب في تصريحه هذا، إذ ذكر اسم نيكاراغوا بين الدول غير المنتمية إلى أمريكا الوسطى التي احتجز مهاجرون منها، على الرغم من أنها تشكل جزءا من تلك المنطقة.

المصدر: نيوزويك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد لحظة وصول المراهقة السعودية الهاربة من أهلها إلى كندا