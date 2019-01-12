ديمقراطية مؤيدة للأسد تعلن ترشحها للرئاسة الأمريكية

ذكرت محطة "CNN" الأمريكية أمس الجمعة أن النائبة الديمقراطية، تولسي غابارد، سترشح نفسها للانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في عام 2020.

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وقالت غابارد التي شاركت في حرب العراق في مقابلة مع "CNN" سيتم بثها اليوم السبت: "قررت الترشح وسأصدر بيانا رسميا خلال الأسبوع المقبل".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد تحدثت في وقت سابق عن احتمال انضمام النائبة الديمقراطية إلى الفريق الحكومي للرئيس دونالد ترامب.

وعرفت غابارد بمعارضتها لتنحية الرئيس السوري بشار الأسد، حيث حذرت كثيرا من خطر تكرار السيناريو العراقي أو الليبي في سوريا، في حال سقوط الأسد.

وأوضحت أن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي إلى تعزيز مواقع "داعش" وسيسمح للتنظيم بالاستيلاء على مساحات أوسع من الأراضي، بالإضافة إلى تنامي الخطر المحدق بالمنطقة.

المصدر: وكالات