بعد هجوم العند.. واشنطن تدعو الأطراف اليمنية للامتناع عن العنف والاستفزازات

نددت الولايات المتحدة بهجوم الحوثيين الذي استهدف العسكريين الحكوميبن اليمنيين بقاعدة العند الجوية، بطائرة مسيرة، داعية أطراف النزاع اليمني للامتناع عن العنف والاستفزازات.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة تدين بشدة هجوم طائرة مسيرة للحوثيين على ضباط تابعين لحكومة الجمهورية اليمنية أثناء عرض عسكري بقاعدة العند الجوية في محافظة لحج".

وتابعت الوزارة أن هذا الهجوم "ينافي روح وقف إطلاق النار في الحديدة والتقدم الذي تم تحقيقه، في الشهر الماضي، أثناء المفاوضات التي جرت في السويد تحت رعاية الأمم المتحدة"، مضيفة أن واشنطن تحث "جميع الأطراف على التمسك بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها أمام المواطنين اليمنيين، والامتناع عن العنف والاستفزازات".

ويوم الخميس، خلف الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بواسطة طائرة مسيرة على عرض عسكري في قاعدة العند الجوية، جنوبي اليمن مقتل عدد من عسكريي الجيش الحكومي اليمني، بينهم ضابط. فيما أفادت الجماعة بأن الهجوم الذي نفذ بواسطة طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات من نوع "قاصف K2"، أسفر عن سقوط 6 قتلى و8 جرحى بينهم ضباط رفيعون.

المصدر: نوفوستي + وكالات