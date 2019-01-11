قناة: وفد تركي يزور واشنطن مطلع فبراير لبحث الوضع السوري

سترسل أنقرة، يوم 5 فبراير، وفدا بزعامة نائب وزير الخارجية التركي، سيديت أونال، حسبما أفادت قناة NTV التركية، اليوم الجمعة.

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ووفقا للقناة فإن الوفد سيبحث مع المسؤولين الأمريكيين عددا من القضايا، بما فيها الوضع في سوريا ومواجهة "حزب العمال الكردستاني" (المصنف تنظيما إرهابيا في تركيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى)، إلى جانب مسائل قنصلية.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، إن الاتصالات بين العسكريين الأمريكيين والأتراك ستستمر الأسبوع القادم.

وفي 19 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قراره البدء في سحب القوات الأمريكية من سوريا، مبررا هذه الخطوة بأن قواته نجحت في أداء مهمتها الفريدة في هذا البلد، ألا وهي هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي 6 يناير شدد بولتون، أثناء زيارته إلى إسرائيل، على ضرورة أن يتم خروج القوات الأمريكية من سوريا مع ضمان الأمن لمن حارب ضد الإرهابيين في سوريا إلى جانبها، في إشارة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودها الفقري.

وانتقدت أنقرة بشدة تصريحات بولتون، فيما وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إصرار واشنطن على ضمان الأمن للمقاتلين الأكراد في سوريا بـ"الخطأ الجسيم"، معلنا استعداد بلاده لبدء عملية عسكرية في شمال سوريا "في أي لحظة".

وتوعد القادة الأتراك مرارا "تطهير" شمال سوريا من المقاتلين الأكراد الذين تنظر أنقرة إليهم على أنهم "إرهابيون" يشكلون امتدادا لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.

المصدر: تاس