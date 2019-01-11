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الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من بيع طائرات "إف-16"!

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الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من بيع طائرات
طائرة إف-16
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قال وزير الدفاع الكرواتي دامير كرستيتشيفيتش إن إسرائيل لن تسلم بلاده 12 طائرة مستعملة من طراز" إف-16 " قررت زغرب شراءها العام الماضي لتحديث سلاحها الجوي.

وأَضاف الوزير للصحفيين أمس الخميس بعد اجتماع مع وفد إسرائيلي في زغرب: "أخطرتنا إسرائيل رسميا بأنها لم تتمكن من الحصول على موافقة من الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات إلى كرواتيا".

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وقال مسؤولون من الطرفين إن كرواتيا لا تتحمل أي مسؤولية عن انهيار الاتفاق. ولم يعلق المسؤولون على سبب معارضة الولايات المتحدة للصفقة.

وذكرت وسائل إعلام كرواتية أن سبب المشكلة هو أن الطائرات جرى تزويدها بتكنولوجيا إسرائيلية، مما يحرم شركات السلاح الأمريكية من فرص تحديثها وصيانتها.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على القضية حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش قال هذا الأسبوع إن زغرب لن تقبل أي اتفاق آخر غير العرض الإسرائيلي الأصلي الذي قبلته في أواخر مارس.

ومن المفترض أن تبلغ قيمة الصفقة مع إسرائيل 500 مليون دولار. وانضمت إسرائيل إلى 7 بلدان أخرى في المنافسة على العرض الكرواتي.

وذكرت تقارير أن شركة "ساب" السويدية كانت أشد المنافسين جدية، وأنها عرضت طائرات جديدة من طراز "جريبن"، لكن بسعر أعلى كثيرا.

المصدر: رويترز

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