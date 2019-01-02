أمريكا ترفض طلبا لإسرائيل

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية طلبا لإسرائيل، ضمن 8 مطالب قدمتها تل أبيب لواشنطن، على خليفة لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي بومبيو.

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وقال مسؤول إسرائيلي كبير أنه خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في البرازيل، رفضت واشنطن طلبا لتل أبيب.

واجتمع الجانبان على هامش حفل تنصيب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الثلاثاء في برازيليا، وقال المسؤول :"الأمر الوحيد المتبقي من نقاشات هذه الطلبات هو صفقة الطائرات مع كرواتيا".

وذكر هذا المسؤول بأن نتنياهو خرج مع شعور بأن لإسرائيل يوجد نفوذ في مجالات معينة وأنها مع الولايات المتحدة يدفعون بأفكار مختلفة بما يتعلق بسوريا.

المصدر: i24news