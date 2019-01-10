وزيرة خارجية أستراليا في تايلاند لبحث طلب فتاة سعودية اللجوء

وصلت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس بين، إلى بانكوك بعدما قالت كانبيرا إنها ستدرس منح حق اللجوء لشابة سعودية عمرها 18 عاما فرت إلى تايلاند قائلة إنها تخشى أن يقتلها أهلها.

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وتقيم السعودية الفارة، رهف محمد القنون، في فندق ببانكوك حاليا، تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي تدرس طلبها اعتبارها لاجئة قبل توطينها في أستراليا.

وتقول السلطات التايلاندية إن رهف رفضت لقاء والدها وشقيقها اللذين وصلا إلى بانكوك هذا الأسبوع في محاولة لإعادتها إلى السعودية، بينما نفى الاثنان الاتهامات بأن أسرتها تلحق بها أذى جسديا ونفسيا.

وكانت تايلاند رفضت في بادئ الأمر دخول رهف لدى وصولها يوم السبت إلى بانكوك، معتزمة أن تتوجه من هناك إلى أستراليا لطلب اللجوء.

وسرعان ما بدأت الشابة السعودية في نشر رسائل على "تويتر" من منطقة الترانزيت في مطار سوارنابوم بالعاصمة بانكوك قائلة إنها فرت من الكويت وستكون حياتها في خطر إن هي أعيدت للسعودية.

وفي غضون ساعات بدأت حملة على "تويتر" وسرعان ما انتشرت عبر العالم. وخلال 36 ساعة كانت الحكومة التايلاندية قد عدلت عن قرارها بوضع الفتاة في طائرة تعيدها إلى أسرتها.

وبعد هذه الحملة الإعلامية سمحت لها تايلاند بالدخول إلى أراضيها، وبدأت يوم الثلاثاء عملية السعي للحصول على لجوء لها إلى دولة ثالثة من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المصدر: رويترز