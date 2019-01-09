دبلوماسي سعودي يتمنى لو سحب التايلانديون هاتف رهف بدلا من جواز سفرها!

أثناء محادثاته مع المسؤولين التايلانديين حول مصير الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون، صرح ممثل سفارة السعودية ببانكوك بأنه كان الأحرى بهم أن يسحبوا جوالها بدلا من جواز سفرها.

وأطلق القائم بأعمال السفارة عبد الإله الشعيبي هذه الملاحظة بنبرة ساخرة، بعدما أشار إلى أن رهف فور وصولها إلى تايلاند، استخدمت هاتفها لفتح حساب على تويتر وكسب عشرات آلاف الصداقات، مما أعطى قضيتها صدى دوليا واسعا.

"I wish they would've taken her phone instead of her passport" - Saudi Arabia's Charge d'affairs, Bangkok Mr. al-Shuaibi



The #SaveRahaf movement changed everything

Rahaf's bravery gives Saudi girls hope to seize their freedom & choose their own beliefs - The world has their back pic.twitter.com/fvM2nBKGFr — Ex-Muslims of North America (@ExmuslimsOrg) January 8, 2019

وكانت السلطات التايلاندية قد أوقفت القنون البالغة 18 عاما، في مطار بانكوك لإعادتها إلى السعودية بعد فرارها من أهلها، لكن المفوضيّة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وضعتها تحت حمايتها، وسط مخاوف من تعرضها للخطر في حال عودتها إلى الوطن.

المصدر: تويتر