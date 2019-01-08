مقتل ضابط إيراني على يد مسلحين اثنين مجهولين

أعلن الموقع الإعلامي لوزارة الداخلية الإيرانية، مقتل ضابط مرور، في هجوم بالرصاص شنه مسلحان استخدما دراجة نارية في استهداف سيارة للشرطة في مدينة زاهدان شرقي إيران.

وأفاد الموقع، أن "ضابطا برتبة رائد يدعى غلام حسين جان دوست، قتل في هجوم نفذه مسلحان مجهولان على سيارة لشرطة المرور في مدينة زاهدان".

من جهته، أكد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان، بأن "التحريات جارية لكشف المتورطين بالاعتداء الغادر واعتقالهما".

وأشارت وسائل الإعلام المحلية، نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن المسلحين لاذا بالفرار عقب الاعتداء المسلح على الشرطة إلى جهة مجهولة.

المصدر: فارس نيوز