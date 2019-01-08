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وزير الدفاع البرازيلي: لا حاجة لقاعدة أمريكية في البرازيل

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وزير الدفاع البرازيلي: لا حاجة لقاعدة أمريكية في البرازيل
Reuters Adriano Machado
وزير الدفاع البرازيلي فرناندو أزيفيدو
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أكد وزير الدفاع البرازيلي الجنرال فرناندو أزيفيدو، أنه لا يرى سببا للسماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية في بلاده، وهي ذات فكرة الرئيس جايير بولسونارو.

وقال أزيفيدو لصحيفة "فالور إيكونوميكو": إن "الموضوع معقد"، وأنه لم يناقشه بعد مع الرئيس البرازيلي بولسونارو.

وأضاف، "هذا الأمر يحتاج إلى تقييمه بحذر.. لا أرى سببا وجيها لإقامة مثل هذه القاعدة".

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من جانبها، أكدت وزارة الدفاع البرازيلية، أن الرئيس الجديد لم يطرح عليها هذا الاقتراح.

وكان بولسونارو الذي تولى السلطة في الأول من يناير الجاري، صرح خلال مقابلة تلفزيونية مطلع الشهر الجاري، بأنه قد يكون مستعدا للسماح بإقامة قاعدة أمريكية في البرازيل.

المصدر: رويترز

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