إقامة قاعدة أمريكية في البرازيل لا تلقى استحسان الجيش

قال ضابط كبير في الجيش البرازيلي، إن الجيش لم يستحسن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الجديد جايير بولسونارو بشأن استعداده لإقامة واشنطن قاعدة عسكرية في البرازيل.

وذكر الضابط الكبير، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بمناقشة هذا الأمر علنا، أن القوات المسلحة ستعارض إقامة قاعدة أمريكية في البلاد.

وتابع: احتمال التنازل عن أراض لإقامة قاعدة أدهش ضباط القوات المسلحة البرازيلية التي تعد بشكل تقليدي حامية السيادة الوطنية.

وكان بولسونارو الذي تولى السلطة في الأول من يناير الجاري قد صرح خلال مقابلة تلفزيونية الخميس الماضي، بأنه قد يكون مستعدا للسماح بإقامة قاعدة أمريكية في البرازيل كوسيلة للتصدي للنفوذ الروسي في فنزويلا .

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع البرازيلية اليوم السبت، أن الرئيس الجديد لم يطرح عليها هذا الاقتراح.

وقبل تحوله للعمل السياسي، كان بولسونارو ضابطا في الجيش، وقد عين جنرالات متقاعدين في حكومته، ولا يخفي بولسونارو إعجابه بشخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد سارع لتوثيق علاقة البرازيل بإدارة ترامب ودعا وزير خارجيته مايك بومبيو إلى حفل أدائه اليمين الثلاثاء الماضي.

وقال بومبيو للصحفيين حينها إن أمام الولايات المتحدة والبرازيل" فرصة للعمل معا ضد الأنظمة الاستبدادية" في المنطقة مثل الأنظمة في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، على حد تعبيره.

المصدر:"رويترز"