لندن: التصويت على اتفاق بريكست داخل البرلمان البريطاني في 15 يناير

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، 15 يناير الجاري، موعد التصويت في البرلمان على اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، عقب اجتماع لكبار الوزراء، إن المملكة المتحدة تعتزم إجراء تصويت في البرلمان في الـ15 من يناير على اتفاق الحكومة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

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ووفقا للمتحدث، فإن ماي أخبرت وزراءها مجددا، بأن تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق توسيع نطاق ما يسمى بإشعار المادة 50 لم يكن من صلب سياسية الحكومة، مضيفا أن الفكرة ربما تكون قد نوقشت من قبل مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس من قبل المسؤولين البريطانيين.

وأكد أنه "بناء على موافقة البرلمان على اقتراح عمل .. فإنه سيتم فتح النقاش غدا.. وقالت رئيسة الوزراء إنها ستغلق المناقشة يوم الثلاثاء القادم الموافق الخامس عشر من يناير عندما يجري التصويت".

المصدر: رويترز