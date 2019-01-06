 
مباشر

ماي تنفي عزمها إعادة تأجيل تصويت البرلمان على بريكست

أخبار العالم

ماي تنفي عزمها إعادة تأجيل تصويت البرلمان على بريكست
Reuters
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lad3

نفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي صحة تقارير حول عزمها إعادة تأجيل تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن البلاد ستدخل المجهول في حال لم يتم التصويت.

وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "إذا لم يتم التصويت على هذا الاتفاق في المرة المقبلة، فإننا سنكون بالفعل في منطقة مجهولة.. لا أعتقد أن هناك أي شخص بوسعه تأكيد ما قد يحدث فيما يتعلق برد الفعل الذي سنراه في البرلمان".

إقرأ المزيد
ماي قد تسعى لتأجيل التصويت على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي

وذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت سابق من اليوم، أن ماي، قد تسعى مجددا لتأجيل التصويت النهائي في البرلمان البريطاني على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ورجحت الصحيفة أن يكون مساعدو ماي قد شرعوا في وضع خطة لربط موافقة أعضاء البرلمان، بالحصول على مزيد من التنازلات من جانب الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سمكة تونة بأكثر من 3 ملايين دولار