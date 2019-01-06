ماي قد تسعى لتأجيل التصويت على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي

أفادت صحيفة "صنداي تلغراف"، بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قد تسعى مجددا لتأجيل التصويت النهائي في البرلمان البريطاني على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وذكّرت الصحيفة بأن محاولة ماي هذه ستأتي قبل أقل من ثلاثة أشهر على الموعد المحدد لمغادرة بلادها الاتحاد الأوروبي.

ورجحت الصحيفة أن يكون مساعدو ماي قد شرعوا في وضع خطة لربط موافقة أعضاء البرلمان، بالحصول على مزيد من التنازلات من جانب الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل قوة المعارضة في البرلمان لخطة ماي مع إتاحة المزيد من الوقت لمواصلة المفاوضات مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

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واضطرت ماي في ديسمبر الماضي، لتأجيل التصويت على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد مواجهتها معارضة شديدة داخل حزبها ومن كتل أخرى في البرلمان.

المصدر: وكالة رويترز