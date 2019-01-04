ماكرون لـ ماي: اتفاق "بريكست"هو أفضل الممكن

قال مسؤول في قصر الإليزيه اليوم الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن اتفاق "بريكست" هو "أفضل اتفاق ممكن".

وأضاف المسؤول في قصر الإليزيه أن الرئيس ماكرون "أكد مجددا دعمه للاتفاق الذي تم الوصول إليه في الـ25 من نوفمبر، والذي هو أفضل اتفاق ممكن لجميع الأطراف"

ومستقبل اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد، غير واضح مع انتظار تصويت في البرلمان البريطاني عليه ليصبح ساري المفعول.

وتتزايد الدعوات داخل المملكة إلى تنظيم استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد وهو ما ترفضه رئيسة الوزراء البريطانية.

ويبرر معارضو الاتفاق دعوتهم للبقاء في الاتحاد الأوروبي بأن بريطانيا قد تصبح محصورة داخل الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي لأجل مسمى في حال خرجت من الاتحاد.

المصدر: "رويترز"