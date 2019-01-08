أنقرة تطالب واشنطن بتسليمها المواقع التي ستخليها في سوريا

ذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن أنقرة ستطلب من المسؤولين الأمريكيين خلال محادثات اليوم، تسليمها المواقع العسكرية الأمريكية في سوريا أو تدميرها.

واختارت "حرييت" لخبرها عنوانا يقول "سلموها أو دمروها" في إشارة إلى ما وصفته بأنها "22 قاعدة عسكرية أمريكية" في سوريا، مؤكدة نقلا عن مصادرها أن تركيا لن تقبل بأن تسلّم واشنطن هذه القواعد لوحدات حماية الشعب الكردية.

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وينسجم تقرير الصحيفة مع ما قاله مسؤول أمني تركي كبير لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه على واشنطن السماح لتركيا باستخدام قواعدها في سوريا.

واجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مع نظيره التركي إبراهيم كالين اليوم في تركيا بعد أيام من إضافة بولتون شرطا جديدا للانسحاب الأمريكي عندما قال إن على تركيا الموافقة على ضمان سلامة وحدات حماية الشعب الكردية حليفة واشنطن التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

وفي تصريحات يبدو أنها ستوتر أجواء العلاقات، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم عن رفضه ما وصفه بادعاءات بولتون باستهداف تركيا للأكراد، واعتبرها "افتراء دنيئا".

كما أكد الرئيس التركي أن بلاده أنهت الاستعدادات الكاملة لشن عملية عسكرية في سوريا، مشيرا إلى أنها تستهدف جميع الإرهابيين بلا استثناء دون تمييز بين "داعش" والوحدات الكردية.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان رفض لقاء بولتون أثناء زيارة الأخير إلى أنقرة اليوم.

المصدر: رويترز + وكالات