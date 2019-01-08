ترامب يبحث مع مودي خفض العجز التجاري الأمريكي

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خفض العجز التجاري الأمريكي مع الهند وتعزيز التعاون في أفغانستان في مكالمة هاتفية الاثنين.

وقال البيت الأبيض في بيان "اتفق الزعيمان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند في عام 2019 وتبادلا وجهات النظر بشأن كيفية تقليل العجز التجاري الأمريكي مع الهند ودفع الأمن والازدهار في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي وزيادة التعاون في أفغانستان".

والشهر الماضي، قال مسؤول أمريكي إن ترامب يعتزم سحب ما يربو على 5000 جندي من أصل 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان.

المصدر: رويترز