 
مباشر

ترامب يبحث مع مودي خفض العجز التجاري الأمريكي

أخبار العالم

ترامب يبحث مع مودي خفض العجز التجاري الأمريكي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lakj

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خفض العجز التجاري الأمريكي مع الهند وتعزيز التعاون في أفغانستان في مكالمة هاتفية الاثنين.

وقال البيت الأبيض في بيان "اتفق الزعيمان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند في عام 2019 وتبادلا وجهات النظر بشأن كيفية تقليل العجز التجاري الأمريكي مع الهند ودفع الأمن والازدهار في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي وزيادة التعاون في أفغانستان". 

والشهر الماضي، قال مسؤول أمريكي إن ترامب يعتزم سحب ما يربو على 5000 جندي من أصل 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماراثون "القطب البارد" في درجة حرارة -52