جولة شرق أوسطية لبومبيو للتعبئة ضد إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الجولة الشرق أوسطية التي بدأها اليوم، هي جزء من الجهود التي تبذلها بلاده لحشد تحالف دولي ضد إيران.

وقال بومبيو في حديث لقناة CNBC الأمريكية: "أحد أهداف الرحلة الحالية هو استمرار الجهود لتشكيل تحالف دولي ضد إيران، وهو تكتل سيضم دول الخليج الفارسي وإسرائيل والدول الأوروبية والآسيوية، تلك الدول التي تفهم أن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب، ويجب وقف أنشطتها".

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستسعى للضغط على الدول الأوروبية لاعتماد نهج أكثر صرامة مع إيران، قال بومبيو: "بالتأكيد، ونودّ أن نرى العالم كله يدعم جهود الولايات المتحدة ودول الخليج وإسرائيل، وذلك لأن الطابع الثوري للنظام الإيراني يشكل تهديدا للعالم كله".

وستشمل جولة بومبيو قطر والإمارات والبحرين وعمان والكويت ومصر والأردن.

المصدر: نوفوستي