وسائل إعلام جنوبية: الزعيم الكوري الشمالي يزور الصين

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في طريقه إلى الصين لعقد "لقاء قمة" رابع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ونقلت صحيفة "هانكيوريه" الكورية الجنوبية، عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله: إن "كيم توجه إلى بكين مساء الاثنين للقاء شي".

من جهتها، أكدت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن "قطارا كوريا شماليا ربما يقل مسؤولا رفيع المستوى عبر الحدود إلى الصين".

وقال المصدر للوكالة: إنه "لم يتأكد بعد ما إذا كان هناك مسؤول كبير في القطار"، لكنه أضاف أن "العشرات من المركبات الأمنية والمسؤولين أغلقوا الطرق المؤدية إلى محطة للقطارات في مدينة داندونغ الحدودية الصينية أثناء مرور القطار".

وسافر كيم إلى الصين 3 مرات العام الماضي للقاء شين، وذلك قبل وبعد اجتماع الزعيم الكوري الشمالي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه- إن.

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ومن المتوقع، أن يجتمع كيم مجددا مع رئيسي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المستقبل القريب، وربما تكون زيارته الجديدة إلى الصين تحركا محتملا قبل اجتماعهما.

والصين أهم حليف اقتصادي ودبلوماسي لكوريا الشمالية، على الرغم من عدم رضا الصين على برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية، لكنها لعبت دورا في اجتماع ترامب وكيم.

وأشارت مصادر دبلوماسية، إلى إمكانية أن يسافر الرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية قريبا فيما ستكون أول زيارة لزعيم صيني منذ عام 2005.

المصدر: رويترز