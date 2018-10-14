ترامب: أثق بزعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يشعر بثقة تجاه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رغم كل الاتهامات الموجهة إلى الأخير بخصوص حكمه للبلاد.

وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس" في إطار برنامج "60 دقيقة" وبثت مقتطفات منها اليوم الأحد: "إنني أثق به (كيم)، لكن هذا لا يعني أنني لا أستطيع أن أخطأ".

وأضاف: "حتى لو لم أثق به، لما قلت ذلك لكم على أي حال. ألم يكن من الطائش إخبارك بذلك هنا في برنامج 60 دقيقة"؟

وحينما ذكرت مقدمة البرنامج ترامب بالاتهامات التي كثيرا ما توجه لزعيم كوريا الشمالية، ومن بينها اتهامات بالقمع وقتل الناس واستخدام العمل القسري، شدد ترامب على أن كل ذلك لا ينفي الفوائد التي تمنحها إقامة اتصال بين واشنطن وبيونغ يانغ، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية لم تعد تلجأ إلى لغة التهديد تجاه الولايات المتحدة.

وقال: "أعرف كل هذه الأشياء، لست طفلا. فليكن الأمر كذلك، ولديّ علاقة جيدة معه.. إذا استذكرنا تلك التهديدات الرهيبة التي وجهت سابقا، والآن لا توجد أي تهديدات".

وأكد الرئيس الأمريكي رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي مجددا بعد انتهاء انتخابات الكونغرس المزمعة في نوفمبر المقبل.

وتعيش العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية دفأ بعد أول لقاء قمة بين ترامب وكيم عقد في الـ12 من يونيو الماضي، ووقع الطرفان في ختامه على وثيقة إعلان نوايا، وأعلنت بيونغ يانغ عن استعدادها للتخلي عن سلاحها النووي بالكامل، والتزمت واشنطن في المقابل بتقديم ضمانات أمنية لبيونغ يانغ.

المصدر: وكالات