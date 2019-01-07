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رئيس البنك الدولي يعلن استقالته من منصبه أول فبراير المقبل

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رئيس البنك الدولي يعلن استقالته من منصبه أول فبراير المقبل
Mike Blake
رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم
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أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، أنه سيستقيل من منصبه مطلع فبراير المقبل، قبل 3 سنوات من انتهاء مدة رئاسته.

وكيم هو أمريكي من أصل كوري جنوبي، وينتمى إلى الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، وتولى رئاسة البنك الدولي في مارس 2012، بدعم من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وولد كيم في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول عام 1959، وانتقل في السنة الخامسة من عمره مع والديه إلى الولايات المتحدة.

وحصل على شهادة الطب والإنثروبولوجيا من جامعة هارفرد، وأصبح عام 2009 رئيس جامعة دارتماوث في ولاية نيوهامشر.

المصدر: وكالات

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