وسائل إعلام: إسرائيل تجمد نقل الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لغزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية جمدت نقل الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى قطاع غزة، وقيمتها 15 مليون دولار.

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وذكرت القناة "20" (خاصة) أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمر بتجميد الدفعة الثالثة من تحويل الأموال القطرية إلى القطاع، موضحة أن قراره جاء بدعوى "التصعيد الأخير جنوبي إسرائيل، وإطلاق قذيفة من قطاع غزة".

ولم يصدر تعقيب رسمي من الحكومة الإسرائيلية حتى هذه اللحظة.

وكانت إسرائيل قد قصفت ثلاثة مواقع في قطاع غزة، أمس الأحد، وفجر اليوم الاثنين، ردا على ما قالت إنه إطلاق "حوّامة صغيرة" من غزة، باتجاه جنوبي إسرائيل أمس، وإطلاق قذيفة مدفعية صباح اليوم تجاه ساحل عسقلان.

يذكر أن الدفعتين الأولى والثانية من المنحة القطرية قد أدخلت نقدا في حقائب يدوية رافقها السفير القطري، خلال العقد الأول من شهر ديسمبر الماضي. غير أن مصادر إسرائيلية تقول إن هذا لن يتكرر ولن تكون هناك دفعة ثالثة، في تلميح إلى التوتر الذي تصاعد هذه الأيام ونقل الأموال القطرية إلى داخل قطاع غزة.

المصدر: i24News + الأناضول