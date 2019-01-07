ويكيليكس يحظر على الصحفيين كتابة 140 جملة عن أسانج

أخطر موقع "ويكيليكس" الصحفيين، بعدم كتابة 140 جملة "زائفة وتشهيرية" عن جوليان أسانج مؤسس الموقع الموجود داخل سفارة الإكوادور في لندن منذ يونيو عام 2012.

ولم يتضح على الفور ما الذي أدى إلى توجيه هذا الإخطار إلى المؤسسات الإعلامية، لكن الموقع أشار إلى صحيفة الغارديان البريطانية، لنشرها ما قال إنه "تقرير زائف عن أسانج".

وقال موقع "ويكيليكس"، في رسالة عبر البريد الإلكتروني حملت عنوان، "رسالة قانونية خاصة"، غير قابل للنشر: إن "هناك مناخا شائعا من الادعاءات غير الصحيحة عن ويكيليكس وجوليان أسانج، بما في ذلك افتراءات مغرضة نشرتها وسائل إعلام كبرى وأخرى ‬‬‬ذات سمعة جيدة".

وأضاف: "وبالتالي، يقع على عاتق الصحفيين والناشرين بشكل واضح المسؤولية عن التأكد من الحقائق بدقة من مصدر رئيسي والاتصال بالقائمة التالية لضمان أنهم لا ينشرون، ولم ينشروا، أكاذيب افترائية عن ويكيليكس أو جوليان أسانج".

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واشتملت رسالة البريد الإلكتروني التي تتألف من 5 آلاف كلمة على 140 جملة قال ويكيليكس إنها "زائفة وتشهيرية"، مثل التأكيد على أن أسانج كان "عميلا أو ضابطا في أي جهاز مخابرات".

وتصدر أسانج عناوين الصحف الدولية في أوائل 2010 عندما نشر موقع "ويكيليكس" مقطعا مصورا لهجوم شنته طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي قتل فيه 12 شخصا في العاصمة العراقية بغداد بينهم موظفان في وكالة "رويترز".

المصدر: رويترز