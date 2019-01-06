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البشير رفض فكرة التطبيع مع إسرائيل

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البشير رفض فكرة التطبيع مع إسرائيل
Sputnik
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أكدت صحيفة "جيروزاليم بوست"الإسرائيلية، أن الرئيس السوداني، عمر البشير، يرفض أي إمكانية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن الرئيس السوداني عمر البشير، رفض السماح للطائرات المدنية الإسرائيلية، بعبور المجال الجوي لبلاده إلى كينيا.

وفي نوفمبر الماضي، ظهرت تكهنات بأن السودان سيتبع تشاد في إقامة علاقات مع إسرائيل.

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وقبل نهاية العام الماضي، بقليل، قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن الدبلوماسي الإسرائيلي بروس كشدان التقى سرا في إسطنبول قبل حوالي عام، بمجموعة من المسؤولين السودانيين الكبار برئاسة مساعد خاص لرئيس المخابرات السودانية، وبحث الجانبان توطيد العلاقات الثنائية، ولكن الجانب السوداني نفى كل ذلك جملة وتفصيلا.

المصدر: وكالات

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