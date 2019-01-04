البشير: "نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل حتى تنصلح أمورنا"

كشف الرئيس السوداني عمر البشير أنه تلقى نصائح بتطبيع العلاقات مع إسرائيل لكي تهدأ الأحوال في بلاده، دون أن يسمي الجهات التي قدمت له هذا العرض.

ونقلت "الأناضول" عن البشير قوله، في لقاء مع مشايخ الطرق الصوفية: "نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل لتنفرج عليكم، ولكننا نقول الأرزاق بيد الله، وليست بيد أحد".

وحول الاضطرابات التي سادت بلاده مؤخرا والعنف الذي تخللها، أكد الرئيس عمر البشير، أنه يعمل "لتوفير الأمن والعيش الكريم والرفاهية للمواطنين"، وقال: "لا نقتل الناس تشفيّا، وفي المحصلة لا يصح إلا الصحيح".

وأقر الرئيس السوداني بوجود أزمة في بلاده تسببت باندلاع التظاهرات ولكن "المندسين تدخلوا لحرق المؤسسات والممتلكات ومهاجمة مواقع الشرطة والأمن".

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ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر مظاهرات احتجاجية في الخرطوم وبعض المدن الأخرى بسبب تدهور الوضع المعيشي، تخللتها أعمال شغب وعنف مما أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 219 متظاهرا و187 من رجال الأمن، وفقا للحكومة.

المصدر: وكالات