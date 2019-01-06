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واشنطن تعتبر البرلمان الفنزويلي السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد

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واشنطن تعتبر البرلمان الفنزويلي السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد
AFP
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أعرب نائب رئيس المكتب الصحفي في الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، عن ترحيب بلاده بتولي رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية الجديد خوان جويدو منصبه.

وأضاف بالادينو: "اليوم ترحب الولايات المتحدة باستلام أعضاء القيادة الجديدة للجمعية الوطنية الفنزويلية برئاسة النائب خوان جويدو مهامهم".

وأكد، أن "الجمعية الوطنية تعتبر المؤسسة الشرعية الوحيدة والأخيرة في المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، لأنها تمثل بحق إرادة شعب فنزويلا".

ويخضع برلمان فنزويلا منذ ديسمبر 2015 لسيطرة المعارضين للرئيس نيكولاس مادورو.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس الجديد للبرلمان عن ضرورة تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة في البلاد.

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ويؤكد رئيس البرلمان، أنه إذا رفض مادورو ترك منصبه، فيجب "المباشرة في تنفيذ فعاليات مشتركة تهدف إلى تعبئة الشعب والجمعية الوطنية والقوات المسلحة الفنزويلية والمجتمع الدولي حتى لا يكون أمام مادورو خيار آخر سوى الرحيل".

 

المصدر: "تاس"

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