رئيس برلمان فنزويلا يدعو لتشكيل حكومة انتقالية وتنحي مادورو

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي الجديد خوان غوايدو إلى تشكيل حكومة انتقالية في البلاد، وتنحي الرئيس نيكولاس مادورو عن منصبه، من أجل "استعادة الديمقراطية".

وجاء في بيان نشر على موقع البرلمان: "هدفنا حشد وتوحيد الجهود الضرورية لتشكيل حكومة انتقالية. ونحن نسعى لإنهاء اغتصاب السلطة".

ودعا رئيس البرلمان الرئيس نيكولاس مادورو إلى تسليم السلطة للبرلمان، مضيفا أنه "في حال رفض مادورو ذلك، يجب علينا أن نسعى إلى التوحيد والعمل المشترك بين الحراك الشعبي والجمعية الوطنية (البرلمان) والمجتمع الدولي والقوات المسلحة الوطنية، حتى لا يبقى لديه أي خيار".

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تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية صوتت بالإجماع اليوم السبت لصالح تعيين النائب خوان غوايدو عن حزب "الإرادة الشعبية" الذي يقوده المعارض البارز ليوبولدو لوبيز، رئيسا للبرلمان.

ويأتي ذلك قبيل مراسم التنصيب المقررة يوم 10 يناير للرئيس نيكولاس مادورو، والتي من المقرر أن تجري أمام المحكمة العليا، وليس أمام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وسيبدأ مادورو يوم 10 يناير الجاري ولاية جديدة، من المقرر أن تستمر 6 سنوات، وذلك بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي، والتي قاطعها معظم قوى المعارضة ولم تعترف بنتائجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول أمريكا اللاتينية.

المصدر: RT، وكالات