البيرو: مجموعة ليما لن تعترف بولاية مادورو الجديدة

صرح وزير الخارجية البيروفي نيستور بولوليزيو اليوم الجمعة، بأن دول مجموعة ليما الـ 14 لن تعترف بالولاية الثانية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التي تبدأ في الـ 10 من يناير الجاري.

وقال بولوليزيو للصحفيين إثر اجتماع لمجموعة "ليما" في عاصمة البيرو، وهو محاط بممثلي دول المجموعة إن "هذا الإعلان يتضمن رسالة سياسية قوية هي من دون أدنى شك عدم الاعتراف بشرعية الولاية الجديدة للنظام الفنزويلي".

كما طلبت الدول الأعضاء في المجموعة من مادورو تسليم السلطة للبرلمان، وهي المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من اجتماعات عقدها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع العديد من المسؤولين في أمريكا اللاتينية، بينهم رئيس كولومبيا إيفان دوكي ووزير خارجية البيرو لتشديد الضغط على كراكاس.

واللافت أن بومبيو شارك في الاجتماع وهي المرة الأولى التي تشارك فيها الولايات المتحدة في اجتماعات مجموعة ليما، بالرغم من أن الأخيرة ليست عضوا في هذه المجموعة التي تضم كندا بالإضافة لـ 13 دولة من أمريكا الجنوبية.

يشار إلى أن البيرو كانت قد اقترحت في بداية ديسمبر الماضي على أعضاء المجموعة قطع العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا.

المصدر: "فرانس برس"