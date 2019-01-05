سفيرة السويد لدى باريس تستنجد: أين الشرطة؟
اضطرت السفيرة السويدية لدى فرنسا للاستنجاد بالجيران، لاختفاء الشرطة، وذلك لمساعدتها في إخماد حريق صغير اندلع أمام سفارة بلادها في باريس خلال احتجاجات "السترات الصفراء".
وكتبت السفيرة فيرونيكا واند-دانيلسون في تغريدة على "تويتر" اليوم: "أين الشرطة؟ بفضل جيراني تمكنا من إخماد النيران". وأرفقت التغريدة بصور على حسابها.
Devant l’ambassade de @SuedeenFR et l’ambassade de #Tunisie@ambtunfr des #GiletsJaunes mettant des feux!! Et la #police est où??? Grâce aux voisins solidaires nous avons su éteindre les feux... @mairie7@datirachida#Acte8@francediplo@SweMFApic.twitter.com/lBc4ziA4ul— Ambassadeur de Suède (@AmbassadeurSE) January 5, 2019
وفي وقت اعتذر فيه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سلوك المتظاهرين العنيف اتسم رد فعل آخرين بالسخرية. وعلق أحدهم على تغريدة الوزيرة بالقول: "شكرا سيدتي السفيرة على الخروج بدلو من الماء لإخماد الصندوق المشتعل. فايكنغ حقيقي". في إشارة إلى سكان الشمال الإسكندنافيين القدماء.
المصدر: رويترز