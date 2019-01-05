سفيرة السويد لدى باريس تستنجد: أين الشرطة؟

اضطرت السفيرة السويدية لدى فرنسا للاستنجاد بالجيران، لاختفاء الشرطة، وذلك لمساعدتها في إخماد حريق صغير اندلع أمام سفارة بلادها في باريس خلال احتجاجات "السترات الصفراء".

وكتبت السفيرة فيرونيكا واند-دانيلسون في تغريدة على "تويتر" اليوم: "أين الشرطة؟ بفضل جيراني تمكنا من إخماد النيران". وأرفقت التغريدة بصور على حسابها.

وفي وقت اعتذر فيه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سلوك المتظاهرين العنيف اتسم رد فعل آخرين بالسخرية. وعلق أحدهم على تغريدة الوزيرة بالقول: "شكرا سيدتي السفيرة على الخروج بدلو من الماء لإخماد الصندوق المشتعل. فايكنغ حقيقي". في إشارة إلى سكان الشمال الإسكندنافيين القدماء.

المصدر: رويترز