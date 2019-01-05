تسريب فواتير إنفاق لندن على مراقبة حزب العمال البريطاني وقناة RT

نشر قراصنة Anonymous دفعة جديدة من الوثائق التي قرصنوها من مشروع الحكومة البريطانيةIntegrity Initiative لمتابعة نشاط RT وSputnik الروسيتين.

وأشار الهاكرز إلى أن الوثائق التي قرصنوها، تدل بشكل دامغ على أن Integrity Initiative تنفق أموال دافعي الضرائب البريطانيين على إعداد تقارير عن أنشطة حزب العمال البريطاني وزعيمه، وقناة RT.

وبين ما نشره Anonymous، صورة عن فواتير بقيمة ألف جنيه استرليني سددت للمدعو جسار جمال الطاهات المقيم في الأردن لقاء تقديمه تقارير عن عمل RT.

إقرأ المزيد

كما نشر قراصنة الإنترنيت صورا عن تقريرين أعد أحدهما الطاهات في أبريل 2018 عن نشاط RT في الشرق الأوسط، والثاني غطى مبادئ نشر الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤكد نجاح RT وSputnik على منصات التواصل.

Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT https://t.co/meCK4zM6zvpic.twitter.com/UlYwbZ3tRE — РИА Новости (@rianru) 5 января 2019 г.

كما أشير في أحد التقريرين إلى أن سكان الشرق الأوسط صاروا يعتبرون RT مصدرا أكثر مصداقية للمعلومات، وأكد أنها تتمتع بدرجة من الثقة في المنطقة لا تحظى بها أي من وسائل الإعلام الغربية.

يذكر أن وزارة الخارجية البريطانية، كانت قد اعترفت بمصداقية ما نشره قراصنة Anonymous في وقت سابق حول تدخل لندن في شؤون دول الاتحاد الأوروبي، ودورها في إشعال حرب إعلامية موجهة ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي