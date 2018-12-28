روسيا تدين إجراءات بريطانيا بحق "RT" و"Sputnik"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موسكو تدين إجراءات بريطانيا بحق "RT" و"Sputnik" ونشرها البيانات الشخصية لصحفييهما.

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وأضاف بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، في رد على سؤال عما إذا كان من المعلوم مصدر تسريبات البيانات الشخصية للصحفيين الروسيين وكيف ينظر الكرملين إلى تسريب تلك البيانات: "لدينا موقف سلبي من هذا، لقد عبرنا على مختلف المستويات عن عدم فهمنا وخيبة أملنا تجاه ما يحدث في بريطانيا نحو "RT" و"Sputnik"​​​.

وتابع: "بالنسبة لما حدث هنا، ماذا كنتم تريدون؟ نحن، بالرغم من أننا لسنا من أنصار قانون حمورابي، العين بالعين، إلا أن هذا على المستوى الرسمي".

وازداد التوتر حدة حول وسائل الإعلام الروسية في الدول الغربية خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ. إذ تبنى البرلمان الأوروبي، في نوفمبر 2016 قرارا حول ضرورة التصدي لوسائل الإعلام الروسية، وخاصة RT و"سبوتنيك".

واتهم عدد من الساسة الغربيين، بمن فيهم أعضاء في الكونغرس الأمريكي، وكذلك الرئيس الفرنسي، القناة والوكالة الروسيتين المذكورتين، بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والفرنسية، دون تقديم أي أدلة تدعم هذه الاتهامات، الأمر الذي دفع المسؤولين الروس إلى وصف هذه التصريحات بالمفتقرة إلى الأساس.

المصدر: سبوتنيك + وكالات

