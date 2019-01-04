ترامب والديمقراطيون يفشلان في إنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية

فشل الرئيس دونالد ترامب وزعماء الديمقراطيين في التوصل لاتفاق ينهي إغلاقا جزئيا للحكومة الأمريكية، وسط خلاف بشأن طلب ترامب 5 مليارات دولار لتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك.

وفيما وصف الرئيس الأمريكي اجتماعا في البيت الأبيض بشأن إغلاق الحكومة بأنه إيجابي، أكدت نانسي بيلوسي الرئيسة المنتخبة حديثا لمجلس النواب، على أنه كان "مثيرا للخلاف أحيانا".

وقالت بيلوسي: إن "الجانبين اتفقا على مواصلة المحادثات".

وأضافت: "نعترف في الجانب الديمقراطي بأننا لا يمكننا فعلا تسوية هذا الأمر حتى نعيد فتح الحكومة، وقد أوضحنا ذلك بجلاء للرئيس".

وصرح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الصحفيين عقب الاجتماع قائلا: "أبلغنا الرئيس أننا نحتاج إلى أن تكون الحكومة مفتوحة، فيما أصر هو على أنه مستعد لأن يبقي الحكومة مغلقة لفترة زمنية طويلة جدا.. لشهور أو حتى سنوات".

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من جهته، أكد ترامب للصحفيين، على أنه "مستعد لأن يستمر إغلاق الحكومة لشهور أو سنوات"، لكنه عبر عن الأمل في إمكانية إعادة فتحها خلال أيام قليلة.

وقال إن "الجدار يهدف لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود".

وتعهد الرئيس الأمريكي أثناء حملته الانتخابية في عام 2016، مرارا ببناء الجدار، وبأن المكسيك هي من ستمول بناءه، لكن البلد الواقع في أمريكا الوسطى، رفض ذلك.

المصدر: رويترز