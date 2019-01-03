بكين تعلق على موقف البنتاغون تجاهها

علّق الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كان، على تصريح للقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان الذي تعهد فيه التركيز على الصين كأكبر خصم لبلاده.

وقال الدبلوماسي الصيني، إن بلاده والولايات المتحدة كدولتين كبيرتين تتمتعان بنفوذ كبير في العالم، وطبيعة علاقاتهما تستند إلى ماهية الأهداف التي يسعى كل منهما لتحقيقها.

وأضاف: "لقد لفتت نظري الأنباء حول هذا التصريح، وأعتقد أنه يجب على الجانب الأمريكي أن يوضح ما إذا كان السيد شاناهان قد أدلى فعلا بهذه التصريحات".

وأكد، لو كان، أن الجانب الصيني التزم دائما بالطابع الدفاعي لاستراتيجيته العسكرية وعلق آمالا كبيرة على تطوير التعاون الدفاعي مع الدول الأخرى بما فيها الولايات المتحدة.

وتابع: "نحن ندرك أن هذا مفيد ومريح للثقة المتبادلة وتعزيز العلاقات الثنائية والاستقرار في جميع أنحاء العالم".

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وقال، إن القوات المسلحة الصينية حافظت في الفترة الأخيرة على اتصالات معتادة بل وحتى جيدة مع الجيش الأمريكي، وأضاف: "خلال هذه الاتصالات يتلقى الجانب الصيني من الولايات المتحدة تأكيدات واضحة، بأن الجانب الأمريكي أيضا يولي اهتماما كبيرا للعلاقات بين القوات المسلحة للبلدين ويأمل في أن تصبح هذه العلاقات عامل استقرار بينهما".

وكشف مسؤولون أمريكيون أمس أن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان تعهد، أثناء أول اجتماع له بكبار القادة المدنيين في الجيش الأمريكي، بالتركيز على الصين كأكبر خصم للولايات المتحدة.

وذكر مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه، في حديث إلى وكالة "رويترز"، أن شاناهان، أثناء الاجتماع المغلق اليوم الأربعاء، قال مخاطبا مسؤولين مدنيين في وزارة الدفاع إن ما ينبغي عليهم تذكّره هو "الصين ثم الصين ثم الصين"، حتى وهم يخوضون معارك ضد حركات تمرد.

المصدر: وكالات