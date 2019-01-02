القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي: الصين ثم الصين ثم الصين

كشف مسؤولون أمريكيون أن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان تعهد، أثناء أول اجتماع له بكبار القادة المدنيين في الجيش الأمريكي، بالتركيز على الصين كأكبر خصم للولايات المتحدة.

وذكر مسؤول أمريكي لم يكشف عن اسمه، في حديث إلى وكالة "رويترز"، أن شاناهان، أثناء الاجتماع المغلق اليوم الأربعاء، قال مخاطبا المسؤولين إن ما ينبغي عليهم تذكّره هو "الصين ثم الصين ثم الصين، حتى وهم يخوضون معارك ضد حركات التمرد الأخرى".

وأكد مسؤول آخر لوكالة "أسوشيتد برس" صحة هذه المعلومات، موضحا أن القائم بأعمال وزير الدفاع أعلن للمجتمعين أنه لا يزال يطبق الاستراتيجية التي وضعت في عهد وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس والتي تركّز على روسيا والصين كـ"أكبر قوتين منافستين" للولايات المتحدة في العالم.

ومن التوقع أن يحضر شاناهان في وقت لاحق من اليوم اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض.

وترك ماتيس رسميا منصبه في 31 يناير، بسبب معارضته لقرار الرئيس دونالد ترامب المفاجئ بسحب القوات من سوريا.

المصدر: رويترز + أسوشيتد برس