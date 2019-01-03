بوكو حرام تغير على ثلاثة مواقع عسكرية في نيجيريا

ذكر مصدر عسكري نيجيري أن مسلحين ينتمون لتنظيم بوكو حرام المبايع لداعش، أغاروا على ثلاثة مراكز عسكرية في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن هذه الجماعة الإرهابية، كثّفت في الأشهر الأخيرة هجماتها على مراكز عسكرية وثكنات للجيش النيجيري، في ولايتي بورنو ويوبي مما أسفر عن مقتل عشرات الجنود.

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وقالت إن المسلحين هاجموا نقطة تفتيش في كيمبا قرب بيو، ثم استولوا على موقع آخر في سابون غاري الواقع على بعد خمسة كيلومترات من المركز الأول وهاجموا مركزا عسكريا ثالثا يقع في واجيركو بولاية بورنو.

والاثنين الماضي، هاجم الإرهابيون وحدة عسكرية في قرية بوني غاري بولاية يوبي المجاورة، مما أدّى لوقوع "خسائر بشرية"، وفقا لضابط في الجيش.

وكانت مصادر عسكرية نيجيرية قد أعلنت الاثنين، أن الجيش يحضّر لاستعادة مدينة باغا المطلة على بحيرة تشاد والتي وقعت تحت سيطرة مقاتلين من "تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا" بعد تمكنهم من طرد الجيش النيجيري والقوة متعددة الجنسيات التي تضم عسكريين من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون.

ومنذ تمرّد بوكو حرام في 2009 قتل أكثر من 27 ألف شخص في شمال شرقي نيجيريا ونزح حوالي مليوني نسمة عن مناطقهم.

المصدر: afp.com