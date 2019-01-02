ترامب يتوقع لقاء كيم قريبا

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تلقى رسالة من الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وتوقع عقد لقاء معه في وقت قريب.

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وفي حديث للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، دافع ترامب عن مفاوضاته مع زعيم بيونغ يانغ، مؤكدا أنه لم يعط أبدا أهمية مفرطة لسرعة تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، بحسب "رويترز".

واليوم أيضا، علق ترامب، في تغريدة على حسابه في تويتر، على تصريحات كيم جونغ أون الذي قال مؤخرا إن بلاده لن تصنع أسلحة نووية ولن تقوم باختبارها أو تسليمها لدول أخرى، معربا عن استعداده للقاء الرئيس الأمريكي في أي وقت. وكتب ترامب ردا على هذه التصريحات: "وأنا الآخر أنتظر بفارغ الصبر لقاء الرئيس كيم الذي يدرك تمام الإدراك أن كوريا الشمالية تملك طاقات اقتصادية رائعة".

“Kim Jong Un says North Korea will not make or test nuclear weapons, or give them to others - & he is ready to meet President Trump anytime.” PBS News Hour. I also look forward to meeting with Chairman Kim who realizes so well that North Korea possesses great economic potential! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١ يناير ٢٠١٩

وفي 12 يونيو الماضي، عقد الزعيمان الأمريكي والكوري الشمالي، قمة تاريخية في سنغافورة، أثمرت محادثاتهما خلالها توقيع اتفاق فتح باب تسوية "ملف بيونغ يانغ النووي".

ووافق كيم، في ختام اللقاء، على تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها الصاروخي النووي، في مقابل تقديم واشنطن ضمانات أمن لكوريا الشمالية، ورفع العقوبات عنها وتوقيع اتفاقية سلام بين البلدين.

ومنذئذ ناقشت واشنطن وبيونغ يانغ مرارا إمكانية عقد لقاء ثان بين الزعيمين، لكنه لم يعقد حتى الآن لأسباب مختلفة.

المصدر: رويترز + وكالات