ترامب يتطلع للقاء زعيم كوريا الشمالية

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تطلعه للقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بعد أن أكد الأخير جاهزيته للقاء في أي وقت كان.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أتطلع للقاء الرئيس كيم الذي يدرك جيدا أن كوريا الشمالية تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة".

“Kim Jong Un says North Korea will not make or test nuclear weapons, or give them to others - & he is ready to meet President Trump anytime.” PBS News Hour. I also look forward to meeting with Chairman Kim who realizes so well that North Korea possesses great economic potential! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2019 г.

جاءت تغريدة ترامب بعد كلمة ألقاها كيم بمناسبة العام الجديد، وحذر فيها من لجوء بلاده إلى "مسار بديل" إذا استمرت العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأعرب كيم عن استعداده "للجلوس مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي في أي وقت" مضيفا أنه "سيبذل جهودا للخروج بنتيجة سيرحب بها المجتمع الدولي".

وكان كيم قد عقد قمة تاريخية مع ترامب بسنغافورة في يونيو العام الماضي، وأعلن خلالها التزامه بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: وكالات