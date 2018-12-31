كيم يستميل قلب ترامب برسالة مصالحة!

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "رسالة مصالحة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد توقف المفاوضات النووية وذلك بحسبما ذكرت صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين.

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وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي إن رسالة كيم إلى ترامب سُلمت يوم الجمعة عبر قناة لم يتم تحديدها، وكانت الرسالة تصالحية. ولم يتضمن التقرير تفاصيل بشأن مضمون الرسالة، ولكنه قال إنها تتعلق بالمحادثات الأمريكية الكورية الشمالية.

وكان مكتب رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، قد ذكر أمس الأحد أن كيم بعث برسالة إلى نظيره الكوري الجنوبي، قائلا إنه يريد عقد مزيد من لقاءات القمة بين الكوريتين العام المقبل بهدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

وأوضح متحدث باسم مون: "هناك قناة حوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة تتبادلان من خلالها اتصالات فعالة، ولكن لا يمكنني معرفة ما إذا كانت قد اتخذت شكل رسائل أو شيء آخر". وكان كيم قد تعهد بالعمل على نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية خلال لقاء قمة مع ترامب في سنغافورة في شهر يونيو.

ولكن كلا من الطرفين يواجه صعوبة في تحقيق تقدم في هذا الأمر. ولم يحدد أيضا الجانبان بعد موعدا جديدا لاجتماع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمسؤول الكوري الشمالي الكبير، كيم يونغ تشول، بعد إلغائه بشكل مفاجئ في نوفمبر.

المصدر: رويترز