من جزيرة أبو موسى المتنازع عليها مع الإمارات.. رئيس أركان الجيش الإيراني يحذر دول الخليج

زار رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، جزيرة أبو موسى التي تتنازعها مع الإمارات، وتعهد بأن تدافع إيران عن أراضيها، محذرا دول الخليج من التآمر مع الولايات المتحدة.

وقال باقري، في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين خلال زيارته للجزيرة، التي اطلع فيها على استعداد القوات المنتشرة في الجزيرة ومستوى تجهيزها بالمعدات العسكرية، إن "بعض الدول في الساحل الجنوبي للخليج تدعو الولايات المتحدة لتنفيذ مؤامرات" في المنطقة، متوعدا هذه البلدان بأنها "ستتحمل عواقب دعوتها".

وأضاف باقري، بحسبما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية: "أعداء إيران في المنطقة يجب أن يعلموا أن لديها، إلى جانب سياسية السلام، حضور عسكري قوي وحازم، وإذا دعت الحاجة سوف تدافع عن وحدة أراضيها".

وتابع رئيس أركان الجيش الإيراني: "على هذه الدول ألا تعول على الولايات المتحدة لأن أمريكا بعد سنوات من طلب العنف والفوضى في سوريا، حاليا ليس لديها خيار غير الانسحاب منها".

و"أبو موسى" هي واحدة من 6 جزر تشكل أرخبيل مضيق هرمز جنوب الخليج، وتتنازعها هي وجزيرتا طنب الصغرى والكبرى، الإمارات وإيران التي سيطرت على الجزر عام 1971،

المصدر: فارس + وكالات