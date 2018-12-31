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لأول مرة.. قناة تركية تنشر فيديو تقول إنه لـ"نقل جثة خاشقجي" من قنصلية السعودية باسطنبول

أخبار العالم

لأول مرة.. قناة تركية تنشر فيديو تقول إنه لـ
Reuters MURAD SEZER
صور لجمال خاشقجي على حاجز أقامته الشرطة أمام القنصلية السعودية في اسطنبول
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عرضت قناة "A Haber" التركية شريطا مصورا قالت إنه يوثق عملية نقل أجزاء من جثة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بعد اغتياله وتقطيع جثته داخل مقر القنصلية السعودية باسطنبول يوم 2 أكتوبر.

وأوضحت القناة التركية أن الفيديو يظهر وللمرة الأولى نقل جثة خاشقجي بواسطة 5 حقائب كبيرة وكيسين من مقر القنصلية الدبلوماسية إلى منزل القنصل العام السعودي في اسطنبول، محمد العتيبي، يوم قتل خاشقجي.

وسبق لصحيفة "صباح" التركية أن كشفت أن جثة خاشقجي نقلت داخل حقائب عبر سيارة سوداء من نوع "مينيبوس" في الساعة 15:09 إلى منزل العتيبي، الذي غادر لاحقا إلى السعودية.

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وتوجه تركيا انتقادات مستمرة للسلطات السعودية وتقول إنها لا تتعاون بالشكل المطلوب لتحديد ملابسات الجريمة ومحاسبة كل المسؤولين عن قتل خاشقجي، الذي انتقل للعيش في الولايات المتحدة بعد تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية عهد المملكة، وكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها سياسات القيادة السعودية قبل اغتياله يوم 2 أكتوبر في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني مكون من 15 شخصا قدموا من السعودية وعادوا إليها فور تنفيذ العملية.

واعترفت السعودية، بعد عدة روايات متناقضة، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، مؤكدة تقطيع جثته التي تم، حسب الرياض، التخلص منها بمساعدة "متعاون محلي".

وحتى هذه اللحظة أعلنت النيابة السعودية أنها وجهت اتهامات رسمية بالتورط في قتل خاشقجي لـ11 شخصا وتطالب بإعدام 5 منهم، لكن تركيا، إلى جانب دول أخرى، تقول إن الرياض تسعى للتستر على من يقف وراء هذه الجريمة.

المصدر: وسائل إعلام تركية + وكالات

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