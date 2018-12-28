النيابة العامة التركية تأمر باحتجاز 64 شخصا بتهمة صلتهم بداعش
Reuters OSMAN ORSAL
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أصدرت النيابة العامة في أنقرة أمرا باعتقال أكثر من 60 شخصا يشتبه بتورطهم في نشاطات لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأفادت قناة "TPT" التركية، اليوم الجمعة، بأن التحقيق يجري بحق 64 شخصا على الأقل، دون ذكر جنسياتهم أو أي تفاصيل أخرى.
وجرى في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي في تركيا احتجاز 283 شخصا بتهمة ارتباطهم بالمتطرفين، بحسب معلومات دائرة الأمن التركية الرئيسية.
المصدر: تاس
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