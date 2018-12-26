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وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات يزورون موسكو يوم السبت

وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات يزورون موسكو يوم السبت

أخبار العالم

وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات يزورون موسكو يوم السبت
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أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، مساء الأربعاء، بأن مسؤولين أتراك سيزورون روسيا يوم السبت 29 ديسمبر.

وقال المتحدث باسم "العدالة والتنمية التركي" إن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو والدفاع خلوصي آكار ورئيس جهاز الاستخبارات، إضافة إلى متحدث الرئاسة سيجرون زيارة إلى موسكو يوم السبت.

المصدر: الأناضول

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