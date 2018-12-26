وزيرا الخارجية والدفاع التركيان ورئيس جهاز الاستخبارات يزورون موسكو

أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، مساء الأربعاء، بأن مسؤولين أتراك سيزورون روسيا يوم السبت 29 ديسمبر.

وقال المتحدث باسم "العدالة والتنمية التركي" عمر تشيلك، إن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو والدفاع خلوصي آكار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، إضافة إلى متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، سيجرون زيارة إلى موسكو يوم السبت.

وتأتي الزيارة تزامنا مع استعداد أنقرة للتدخل عسكريا في منطقة شرق الفرات بعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من المنطقة.

#عاجل | متحدث "العدالة والتنمية" التركي: وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات ومتحدث الرئاسة يجرون زيارة إلى #روسيا السبت — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 26 декабря 2018 г.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها بدأت سحب قواتها المنتشرة في سوريا من أراضي البلاد، مشيرة إلى انتقال الحملة الأمريكية هناك إلى مرحلة جديدة.

ويأتي هذا الإعلان من البيت الأبيض بعد أن صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة تمكنت من هزيمة "داعش" في سوريا، وضرورة تحقيق هذا الهدف كانت السبب الوحيد لبقاء قوات بلاده في الولايات المتحدة.

وتقود الولايات المتحدة في سوريا منذ صيف عام 2014 قوات التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" والذي يدخل ضمن تشكيلته أكثر من 60 دولة، دون أي دعوة أو موافقة من دمشق، التي تتهم الجيش الأمريكي وحلفاءه بانتهاك سيادة الدولة وارتكاب مجازر متكررة بحق السوريين.

وينفذ التحالف الدولي عمليته الأرضية في سوريا بالتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية" التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية هيكله العسكري بينما تعتبر "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي واجهته السياسية.

المصدر: وكالات