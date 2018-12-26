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الصين.. 3 قتلى بانفجار في مصنع للكيماويات

أخبار العالم

الصين.. 3 قتلى بانفجار في مصنع للكيماويات
Reuters / Thomas Peter
عناصر من الشرطة الصينية - أرشيف -
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أفاد موقع "تيانشان" الإخباري الصيني اليوم، بأن انفجارا وقع في مصنع للكيماويات بمنطقة شينجيانغ شمال غرب البلاد، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة ستة بجروح خطرة.

وأضاف الموقع أن الانفجار وقع في الوقت الذي كانت فيه شركة "شينجيانغ شينتشي لكيماويات الطاقة" تختبر أحد أفران الجير بعد ظهر الثلاثاء.

ووقع الحادث بعد حوالي شهر من تسرب للغاز في مصنع تملكه شركة كيمتشاينا وأسفر عن مقتل 23 شخصا في إقليم هبي شرقي الصين.

وتصاعد الغضب الشعبي من معايير السلامة في الصين خلال السنوات القليلة الماضية بعد ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي السريع الذي تتخلله حوادث متنوعة من كوارث التعدين إلى حرائق المصانع.

وتعهدت الصين بتحسين المعايير الصناعية لكن المدافعين عن البيئة يقولون إن نقاط القصور في عملية الإشراف ما زالت موجودة بما في ذلك في عمليات إنتاج غامضة لكيماويات خطيرة.

المصدر: رويترز

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