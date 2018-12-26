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تركيا تلاحق الأكراد في "غوغل الأرض"!

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تركيا تلاحق الأكراد في
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نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير النقل والبنية التحتية كاهيت توران أن بلاده طالبت شركة "غوغل" رسميا بإزالة خريطة لكردستان تضم أراضي تركية.

وذكرت صحيفة "حرييت" أن الوزير التركي قال أمام البرلمان إن "السلطات التركية كانت على علم بالخريطة على غوغل إيرث"، وأنها "تشمل أجزاء من الأراضي العراقية والإيرانية والسورية باعتبارها منطقة جغرافية ثقافية".

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وكشف توران أن "مسؤولين من هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحدثوا مع ممثلين من غوغل، بهدف الإزالة العاجلة للخريطة كجزء من التزامات غوغل بالقوانين الوطنية والدولية"، وقال في الختام: "نحن نتابع التطورات ونواصل اتصالاتنا بهذا الخصوص".

المصدر: السومرية نيوز

 

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