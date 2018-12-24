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إسرائيل تتخوف من "تأثير" صديق جديد لترامب في الشرق الأوسط

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إسرائيل تتخوف من
AFP
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نقلت الإذاعة العبرية عن مصدر إسرائيلي أن تل أبيب تخشى من التقارب الحالي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت عن هذا المصدر الذي لم تكشف عن هويته أن أردوغان أصبح صديق ترامب الجديد في الشرق الأوسط، وأضافت: "نجاح أردوغان في إقناع ترامب بالانسحاب من سوريا" دليل على مدى تأثيره.

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وكان ترامب قد أعلن أمس أنه تحدث عبر الهاتف مع أردوغان، وبحث معه الأزمة السورية، و"الانسحاب البطيء والمنسق جيدا للقوات الأميركية من المنطقة".

ووصف ترامب في حسابه على "تويتر" المحادثة مع أردوغان بأنها كانت طويلة ومفيدة، وتمت خلالها أيضا مناقشة محاربة تنظيم "داعش".

وكشف الرئيس التركي على حاسبه في "تويتر"، أنه اتفق مع ترامب على توسيع التعاون بينهما في العديد من المجالات، من التجارة وحتى التطورات في سوريا.

كما أفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية، بأن الزعيمين "اتفقا على التنسيق بين البلدين، لمنع حدوث أي فراغ في السلطة" في المناطق التي ستنسحب منها الولايات المتحدة.

وفي هذه الأثناء، اندلعت بين المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم أردوغان في اليومين الماضيين، حرب كلامية مع نتنياهو تبادل الطرفان فيها مجددا الاتهامات، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذا التلاسن الحاد أخذ أبعادا جديدة.

المصدر:i24NEWS

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