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ترامب يوكل مهمة القضاء على "داعش" في سوريا لأردوغان

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ترامب يوكل مهمة القضاء على
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس التركي رجب طيب أر دوغان أكد له أن بلاده ستقضي على ما تبقى من "داعش" في سوريا، عقب قرار الانسحاب الأمريكي من هناك.

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صورة من الأرشيف
هل أثر أردوغان على ترامب في قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا؟

وأشاد ترامب في تغريدة نشرها على "تويتر"، بالرئيس أردوغان وقدرته على القيام بهذه المهمة.

وأشار ترامب في تغريدة سابقة أنه تحدث مع نظيره التركي أردوغان عن "انسحاب بطيء ومنسق للغاية" للقوات الأمريكية من سوريا، وقال: "بحثنا تنظيم "داعش" وعملنا المشترك في سوريا والانسحاب البطيء والمنسق للغاية للقوات الأمريكية من المنطقة... قواتنا ستعود للوطن بعد سنوات عديدة قضتها في سوريا".

المصدر: "تويتر"

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