ترامب يوكل مهمة القضاء على "داعش" في سوريا لأردوغان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس التركي رجب طيب أر دوغان أكد له أن بلاده ستقضي على ما تبقى من "داعش" في سوريا، عقب قرار الانسحاب الأمريكي من هناك.

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وأشاد ترامب في تغريدة نشرها على "تويتر"، بالرئيس أردوغان وقدرته على القيام بهذه المهمة.

President @RT_Erdogan of Turkey has very strongly informed me that he will eradicate whatever is left of ISIS in Syria....and he is a man who can do it plus, Turkey is right “next door.” Our troops are coming home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2018 г.

وأشار ترامب في تغريدة سابقة أنه تحدث مع نظيره التركي أردوغان عن "انسحاب بطيء ومنسق للغاية" للقوات الأمريكية من سوريا، وقال: "بحثنا تنظيم "داعش" وعملنا المشترك في سوريا والانسحاب البطيء والمنسق للغاية للقوات الأمريكية من المنطقة... قواتنا ستعود للوطن بعد سنوات عديدة قضتها في سوريا".

I just had a long and productive call with President @RT_Erdogan of Turkey. We discussed ISIS, our mutual involvement in Syria, & the slow & highly coordinated pullout of U.S. troops from the area. After many years they are coming home. We also discussed heavily expanded Trade. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2018 г.

المصدر: "تويتر"